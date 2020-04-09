09.04.2020 09:37

Сколько безработных принес карантин, посчитали в Службе занятости

Количество тех, кто не имеет работы, во время карантина выросло на 40 000 и на треть сократилось количество вакансий, сообщили в Госслужбе занятости.



// Facebook

Всего на сегодняшний день на учете Государственной службы занятости находится около 365 000 украинцев. В то время как база вакансий составляет 55 тысяч позиций, сообщают в службе.



За время карантина официально зарегистрированных безработных стало больше на 40 000.



«а 7 апреля 2019 года было зарегистрировано 323 тысяч безработных, на эту же дату 2020-го - 364 300 человек. Конечно же, это небольшой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и пока мы не наблюдаем массовой безработицы», – отметили в службе занятости.



В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес. Большинство из них не смогли быстро перестроиться на доставку или организовать продажу на вынос.

Часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный и транспортный, констатирует общество украинских предпринимателей.

В госслужбе занятости сообщают о сокращении вакансий по всем видам деятельности. В то же время, отмечают специалисты, интересным фактом является то, что в период карантина повысился спрос на некоторых сотрудников.



Например, в сфере здравоохранения ищут медсестер, фельдшеров, соцработников, лаборантов. Кроме того, в тех видах торговли, где запрещено работать, нужны продавцы, сортировщики, кассиры. Повысился спрос на водителей, подсобных работников, почтовых сотрудников, полицейских, охранников.



В службе акцентировали внимание и на том, что центры занятости во время карантина работают с безработными удаленно.