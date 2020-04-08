08.04.2020 14:24

Премьер Украины анонсировал продление карантина

«В течение апреля мы не отступим от карантинного режима, который введен до 24 апреля и, возможно, будет продолжено до начала мая», - акцентировал Шмыгаль.



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Правительство продолжает принимать важные решения, направленные на поддержку людей, бизнеса и экономики в условиях сложной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая очередное заседание Кабинета Министров в среду, 8 апреля.

«Для полноценного воплощения наших планов нужно принять изменения в Госбюджет. Мы вместе с депутатами сейчас заканчиваем адаптировать Бюджет до тех вызовов, которые сейчас стоят перед страной. В первую очередь, это увеличение денежного обеспечения для наших медиков, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. Это поддержка пенсионеров. Это помощь украинском, которые через корона-кризис оказалась без работы », - заявил глава правительства.

Денис Шмыгаль также отметил, что ослабление карантинных мероприятий может произойти только тогда, когда будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, но это точно не будет сделано с 14 апреля.

«В течение апреля мы не отступим от карантинного режима, который введен до 24 апреля и, возможно, будет продолжено до начала мая», - акцентировал премьер.

Он отметил, что в ближайшее время будет разработан соответствующий план поэтапного ослабления карантинных мероприятий.

«В случае положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану, который будет дополнительно сообщено Правительством, прокомуникований, четко расписан», - подчеркнул глава правительства и отметил, что на днях ВОЗ обратилась к руководству тех стран, где введены карантинные мероприятия дают свой эффективный результат, НЕ ослаблять, а наоборот - удлинить. Украина - среди этих стран.

Кроме того, премьер-министр отметил, что в начале апреля Правительство запустил второй этап медреформы и отметил: «Нам очень важно, чтобы изменения, которые предусматриваются, проходили с максимальной заботой о людях и врачей. Поэтому мы продолжаем финансирование ряда больниц в регионах, чтобы украинцы по всей стране имели доступ к качественным медицинским услугам ».

«Озвучу предложение о необходимости разработать и ввести возможность дистанционной работы в режиме дистанционных заседаний правительства для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу так, как мы и все предприятия предложили по возможности перевести на дистанционную работу. Также и по заседанию правительства должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации с эпидемией», - сказал Шмыгаль.