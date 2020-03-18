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18.03.2020  13:17   

Геннадий Кернес: Объявляю 2020 год – годом медицины в Харькове

Мэр Харькова Геннадий Кернес в своем посте в соцсети подчеркнул, что задача города - обеспечить харьковчанам качественный, ориентированный на человека сервис при получении медицинских услуг.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал на своей странице в Телеграмм пост, посвященный медицине:
 
"Медицина – одна из самых актуальных тем на сегодняшний день. Преимущественно она контролируется центральными органами власти, в стране идет государственное реформирование медицинской отрасли. 
 
Но мы не ждем пока кто-то подскажет куда нам бежать, мы создаем новые возможности для медицины сами.
Задача города - обеспечить харьковчанам качественный, ориентированный на человека сервис при получении медицинских услуг.
 
А врачам мы должны упростить работу и создать «безболезненную» адаптацию к изменениям, которые принесёт вторая волна медреформы.
 
Мы начали разработку единого медицинского портала. Сейчас есть 66 сайтов поликлиник, которые мы объединим в одну систему, чтобы горожанам было удобнее искать информацию.
 
Проводим обучение врачей и работников медицинских учреждений базовым навыкам пользования ПК и специальной программой. 
 
Обучение в медучреждениях теперь будет постоянное и по другим актуальным вопросам, с учетом требований современного мира. 
 
Уже 20 марта харьковчане смогут записываться к своему врачу на конкретную дату и время онлайн на сайте Helsi.me. 
 
Получат доступ к электронной медицинской карте, мгновенно смогут видеть результаты анализов в кабинете пациента, получат быстрый доступ к назначениям врача и плану лечения, смогут находить и заказывать лекарственные препараты по онлайн-рецепту и оформлять медицинское страхование. Никакой беготни и кучи бумажек.
 
Хочу акцентировать на том, что все данные харьковчан буду защищены по национальным стандартам.
Скоро начнёт работать моя горячая линия по вопросам медицины. Важна обратная связь от харьковчан и врачей, будем помогать решать проблемные вопросы.
 
Уже завтра встречусь с главврачами города, чтобы обсудить запуск системы.
 
Объявляю 2020 год – годом медицины в Харькове!
 
Любить Харьков - работать для людей!"
Тэги:  кернес, медицина, харьков, новации, коронавирус
 
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