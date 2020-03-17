17.03.2020 10:20

Харьковчанка стала генеральным прокурором Украины

Впервые генпрокурором Украины стала женщина



// РБК-Украина

Верховная рада назначила новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.



Назначение Венедиктовой поддержали 269 нардепов.



Так, президент Владимир Зеленский, выступая перед нардепами, внес предложение о назначении Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.



"Ирина Валентиновна - известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом народный депутат, сейчас исполняет обязанности руководителя ГБР. Убежден, что профессиональные и моральные качества кандидата дадут возможность обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел", - отметил глава государства.



В свою очередь Венедиктова также выступила с трибуны Рады перед голосованием за свое назначение.



"Я обещаю не продавать дела и не сливать их... Все, что можно быстро и законно завершить - будет быстро и законно завершено", - отметила претендент на должность.



Напомним, в ходе своего выступления Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований.



Отметим, вчера Владимир Зеленский предлагал Верховной раде назначить в.и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Раде 16 марта.



Справка. Ирина Валентиновна Венедиктова родилась в Харькове 21 сентября 1978 года в семье юристов.

Образование. Правовед, юрист, доктор юридических наук и профессор. Образование получила в Харьковском национальном университете внутренних дел, также прошла курс обучения в Chartered Institute of Arbitrators.

Карьера. Ирина Венедиктова работала заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин на юрфаке Харьковского национального университета именю В.Н. Каразина.

Является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Венедиктова также руководит собственной научной школой. Была советником в нескольких юрфирмах.

В 2017 году Ирина Венедиктова принимала участие в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда при Верховном Суде Украины, однако не набрала нужного количества баллов.

Политическая деятельность. Во время выборов президента 2019 года была членом “ЗеКоманды” Владимира Зеленского, отвечала за судебную реформу.

По результатам парламентских выборов прошла в Раду по списку “Слуги народа” под номером 3. Занимала должность главы Комитета по правовой политике и правосудия.

27 декабря 2019 года Венедиктова была назначена президентом на пост и.о. главы Государственного бюро расследований.