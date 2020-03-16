16.03.2020 18:19

Ігор Терехов провів засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

У Харкові закривають нічні клуби і вводять особливої ​​режим роботи в ряді установ.



//city.kharkov.ua

Нічні клуби тимчасово призупинять роботу, а центри надання адміністративних послуг прийматимуть громадян тільки за попереднім записом.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 16 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, це вимушений захід в умовах запобігання поширенню коронавіруса в місті та країні.

«Ми закрили навчальні заклади, але молодь нікуди не поділася з Харкова. Старшокласники та студенти не ходять на навчання, але при цьому відвідують нічні заклади і дискотеки. Тому я звернувся до всіх правоохоронних органів, куди направив відповідне звернення, щоб вони, в рамках своєї комптенеціі, брали участь у припиненні роботи подібних закладів», - зазначив Ігор Терехов.

Також в ході засідання було прийнято рішення про обмеження роботи центрів надання адміністративних послуг - з завтрашнього дня установи прийматимуть громадян тільки за попереднім записом. На дистанційний режим роботи переходять і районні управління праці та соціального захисту населення. При цьому перший віце-мер повідомив, що кафе та інші заклади громадського харчування міста поки не закриватимуть.

За інформацією заступника директора Департаменту охорони здоров'я Тетяни Бакалової, карантинні обмеження вводяться і в усіх лікувальних установах Харкова. «Найближчим часом ми не рекомендуємо пацієнтам без особливої ​потреби відвідувати поліклініки і на час карантину скасовуємо планову вакцинацію дітей. Також буде заборонено відвідування хворих, які перебувають в стаціонарах, і введений загальний масковий режим у всіх лікувальних установах», - повідомила Тетяна Бакалова.

Ігор Терехов також звернувся до керівників комунальних підприємств та главам райадміністрацій з проханням йти назустріч своїм співробітникам і в разі потреби дозволяти їм йти у відпустку.

При цьому перший віце-мер зазначив, що в залежності від розвитку епідситуації в Харкові прийняті сьогодні рішення можуть бути переглянуті.

«Зараз ми реагуємо на те, що відбувається в місті і країні, саме так, але згодом епідситуація може помінятися, і заходи доведеться посилити. Це дуже складні рішення, які зачіпають величезну кількість людей, але ми змушені їх прийняти, тому що це здоров'я і життя людей, які для нас у пріоритеті», - підкреслив Ігор Терехов.

Нагадаємо, до 3 квітня усі дитячі садочки і школи міста закриті на карантин, навчання проводиться в дистанційному режимі. Також в місті з 12 березня на три тижні закрито театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-моллах. Спортивні заходи переносяться, а для неспортивних вводиться обмеження на кількість учасників до 60 осіб.