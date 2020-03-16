ПФУ призвал харьковчан пользоваться онлайн-сервисами во время карантина (ПЕРЕЧЕНЬ)

Гражданам напомнили, какие вопросы можно решить не выходя из дома
В связи с принятыми Кабмином ограничительными мерами, чтобы минимизировать контакты людей во время карантина, Пенсионный фонд Украины сообщил, что решить большинство вопросов можно без личных визитов в управление ПФУ. Это можно сделать, воспользовавшись онлайн-сервисами.
Как уточняется на странице ПФУ в Facebook, сейчас украинцы могут не выходя из дома решить следующие вопросы:
В фонде добавили, что украинцы, как и прежде, могут лично обратиться в территориальные сервисы, их графики приема остаются неизменными.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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