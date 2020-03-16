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16.03.2020  10:21   

ПФУ призвал харьковчан пользоваться онлайн-сервисами во время карантина (ПЕРЕЧЕНЬ)

Гражданам напомнили, какие вопросы можно решить не выходя из дома


://facebook.com

В связи с принятыми Кабмином ограничительными мерами, чтобы минимизировать контакты людей во время карантина, Пенсионный фонд Украины сообщил, что решить большинство вопросов можно без личных визитов в управление ПФУ. Это можно сделать, воспользовавшись онлайн-сервисами.

Как уточняется на странице ПФУ в Facebook, сейчас украинцы могут не выходя из дома решить следующие вопросы:

  • подать заявление о назначении пенсии в "одно касание";
  • получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, и др.);
  • проверить данные в "электронной трудовой книжке";
  • провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор";
  • подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр (и) застрахованных лиц;
  • подать обращение (предложение и т.д.);
  • активировать услугу бесплатного SMS-информирования (относительно назначения/перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

В фонде добавили, что украинцы, как и прежде, могут лично обратиться в территориальные сервисы, их графики приема остаются неизменными.

Источник:   ПФУ
 Тэги:  пенсия, справка, пфу, онлайн, документ
 
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