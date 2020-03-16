16.03.2020 08:39

В полиции рассказали, как прошли выборы во время карантина

15 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179.



// news.pn

Все 189 избирательных участков в Харьковской области закрылись вовремя. Грубых нарушений общественного порядка допущено не было, отметили в пресс-службе ГУ НП.



В течение дня во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса. 11 обращений касались выявления агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов. Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина.



Все сообщения должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.



Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий, при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации.