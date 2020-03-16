В полиции рассказали, как прошли выборы во время карантина

15 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179.
Все 189 избирательных участков в Харьковской области закрылись вовремя. Грубых нарушений общественного порядка допущено не было, отметили в пресс-службе ГУ НП.
В течение дня во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса. 11 обращений касались выявления агитационных листовок на территории Лозовского, Красноградского и Кегичевского районов. Также в полицию позвонила женщина и выразила недовольство тем, что избирательные участки работают во время карантина.
Все сообщения должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.
Полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в помещениях избирательных комиссий, при перевозке бюллетеней и другой избирательной документации.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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