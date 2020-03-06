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06.03.2020  11:21   

Президент Польши Дуда планирует посетить Харьков

Президент Польши Дуда планирует 13 апреля посетить Харьков, чтобы почтить память жертв к годовщине Катынской трагедии.


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Об этом заявил в четверг, 5 марта, заместитель премьер-министра, глава Министерства культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, передает УНН со ссылкой на Dzieje.pl.

"В этом году у нас юбилей, и это, очевидно, вопрос символический. 80-летие Катынской бойни, 10-летие Смоленской катастрофы, которая была неразрывно связана с Катынской бойней, потому что есть представители польского государства, причем самый высокопосталенный человек - первый гражданин Республики Польша, покойный президент, профессор Лех Качиньский летел в ознаменование 70-летия преступления", - рассказал Глинский.

Он также сообщил о планах президента Анджея Дуды.

"С другой стороны, президент будет в Харькове 13 апреля, потому что там же находится Катынское кладбище. В Харькове, потому что преступления произошли как минимум в четырех местах. Таким образом власть польского государства чтит этот день от имени польского народа, польского общества", - сказал Глинский.

Источник:   УНН
 Тэги:  польша, харьков, мемориал, геноцид, президент
 
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