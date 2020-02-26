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26.02.2020  12:30   

Геннадий Кернес прокомментировал переименование депутатами горсовета проспекта Жукова

Позиция городского совета по проспекту маршала Жукову - последовательная и предельно ясная - считает городской голова.


://city.kharkov.ua

«Ветераны Харькова и их потомки, как члены громады, имеют законное право на увековечивание имени одного из освободителей города и Украины от нацизма во Второй мировой войне. Сегодняшнее решение сессии, основанное на результате общественного обсуждения, возвращает имя Жукова проспекту в Немышлянском районе.  Законодательная база по декоммунизации, как многие нормы, принятые после 2013 года, содержит массу противоречий, и псевдопатриоты в Харькове пытаются греть на этом свою популярность. Понимая это, мы выбрали спокойный тон и последовательный план действий – в рамках своих полномочий и законодательном поле, если нужно – в суде, продолжать отстаивать права харьковчан на историческую память.

Соответствующее решение принято.»

Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  проспект, жукова, харьков, переименование
 
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