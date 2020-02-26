Геннадий Кернес прокомментировал переименование депутатами горсовета проспекта Жукова

Позиция городского совета по проспекту маршала Жукову - последовательная и предельно ясная - считает городской голова.
«Ветераны Харькова и их потомки, как члены громады, имеют законное право на увековечивание имени одного из освободителей города и Украины от нацизма во Второй мировой войне. Сегодняшнее решение сессии, основанное на результате общественного обсуждения, возвращает имя Жукова проспекту в Немышлянском районе. Законодательная база по декоммунизации, как многие нормы, принятые после 2013 года, содержит массу противоречий, и псевдопатриоты в Харькове пытаются греть на этом свою популярность. Понимая это, мы выбрали спокойный тон и последовательный план действий – в рамках своих полномочий и законодательном поле, если нужно – в суде, продолжать отстаивать права харьковчан на историческую память.
Соответствующее решение принято.»
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажность:
давление:
ветер: