26.02.2020 12:30

Геннадий Кернес прокомментировал переименование депутатами горсовета проспекта Жукова

Позиция городского совета по проспекту маршала Жукову - последовательная и предельно ясная - считает городской голова.



://city.kharkov.ua

«Ветераны Харькова и их потомки, как члены громады, имеют законное право на увековечивание имени одного из освободителей города и Украины от нацизма во Второй мировой войне. Сегодняшнее решение сессии, основанное на результате общественного обсуждения, возвращает имя Жукова проспекту в Немышлянском районе. Законодательная база по декоммунизации, как многие нормы, принятые после 2013 года, содержит массу противоречий, и псевдопатриоты в Харькове пытаются греть на этом свою популярность. Понимая это, мы выбрали спокойный тон и последовательный план действий – в рамках своих полномочий и законодательном поле, если нужно – в суде, продолжать отстаивать права харьковчан на историческую память.

Соответствующее решение принято.»