26.02.2020 11:22

В Харькове снова есть проспект Маршала Жукова

Депутаты горсовета на очередной сессии, несмотря на давление радикалов, опять приняли решение о присвоении проспекту в Харькове имени Маршала Жукова.



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За соответствующее решение проголосовали 52 депутата, против - 8. Таким образом, проспект Григоренко снова переименован в проспект Маршала Жукова.

Как заявил в ходе обсуждения ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском горсовете Алексей Хорошковатый, в городе прошли общественные слушания по данному вопросу, и 11193 человека, или 86% проголосовавших, поддержали идею переименования.

Депутат Иван Ракич в свою очередь заявил, что переименование противоречит закону о декоммунизации, назвал Жукова мясником и призвал называть улицы в Харькове именами харьковчан, которые освобождали город от нацистов.

Депутат Игорь Черняк заявил о ряде процедурных нарушений при подготовке этого проекта решения и о готовности оспорить решение о переименовании в суде.

Лидер харьковского отделения Нацкорпуса Константин Немичев, выйдя к трибуне, сначала вступил в перепалку с вице-мэром Андреем Руденко по поводу горячей воды на Алексеевке, перейдя с ним на ты. Городской голова Геннадий Кернес отключил Немичеву микрофон. Вернувшись к теме переименования проспекта, Немичев призвал не голосовать за это решение.

По словам Кернеса, закон позволяет дать проспекту имя Жукова. По его словам, согласно военным экспертизам, маршал Жуков принимал участие в изгнании оккупантов с территории Украины в ходе Второй мировой войны.