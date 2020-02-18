18.02.2020 11:11

Харківська міська рада впроваджує політику відкритих даних

Харківська міська рада підписала тристоронній Меморандум про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації України та Фондом «Eurasia» (США).



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Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, меморандум підписаний в рамках програми «Відкриті дані для розвитку міст», яка діє в Україні з 2018 року за підтримки проекту «USAID/UK aid TAPAS».



Згідно з меморандумом, співпраця сторін направлена на впровадження, забезпечення стійкості і розвитку політики відкритих даних в місті; проведення інвентаризації даних; надання технічної допомоги і сприяння у створенні порталу з відкритих даних міста; розробка інтерактивної веб-візуалізації; допомога в публікації наборів даних на порталі відкритих даних міста; проведення навчальних та публічних заходів; залучення відповідальної особи міської ради до програми «Open Data Leaders Network»; сприяння в приєднанні міста до Хартії відкритих даних в разі успішної реалізації політики відкритих даних тощо.

«Для харків‘ян - це більше відкритих міських даних, прозорість та підзвітність міської влади, обгрунтовані рішення у формуванні міської політики розвитку громади та більше корисних сервісів та рішень», - зазначили на сторінці департаменту у соціальній мережі «Facebook».