Харківська міська рада впроваджує політику відкритих даних

Харківська міська рада підписала тристоронній Меморандум про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації України та Фондом «Eurasia» (США).
Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, меморандум підписаний в рамках програми «Відкриті дані для розвитку міст», яка діє в Україні з 2018 року за підтримки проекту «USAID/UK aid TAPAS».
Згідно з меморандумом, співпраця сторін направлена на впровадження, забезпечення стійкості і розвитку політики відкритих даних в місті; проведення інвентаризації даних; надання технічної допомоги і сприяння у створенні порталу з відкритих даних міста; розробка інтерактивної веб-візуалізації; допомога в публікації наборів даних на порталі відкритих даних міста; проведення навчальних та публічних заходів; залучення відповідальної особи міської ради до програми «Open Data Leaders Network»; сприяння в приєднанні міста до Хартії відкритих даних в разі успішної реалізації політики відкритих даних тощо.
«Для харків‘ян - це більше відкритих міських даних, прозорість та підзвітність міської влади, обгрунтовані рішення у формуванні міської політики розвитку громади та більше корисних сервісів та рішень», - зазначили на сторінці департаменту у соціальній мережі «Facebook».
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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