Каждому свое - после Пасхи алкоголь сменит «маркировку»

В Украине вводятся новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства.
Эти образцы утвержден постановлением Кабинета Министров от 12.02.2020 № 74 «Некоторые вопросы маркировки алкогольных напитков», передает «Закон и Бизнес» .
Согласно документу, Государственная налоговая служба должна обеспечить изготовление и продажа с 25 апреля 2020 марок акцизного налога нового образца, а также прекратить с 1 мая 2020 продаже акцизных марок предыдущего образца. Кроме того, ГНС должен обеспечить возврат марок предыдущего образца до госпредприятия «Полиграфический комбинат« Украина »по изготовлению ценных бумаг» для дальнейшего уничтожения.
В свою очередь, данному предприятию поручено обеспечить изготовление, бесплатный обмен и доставку продавцу марок до 31 августа 2020 марок нового образца в соответствии с количеством принятых для уничтожения марок предыдущего образца.
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