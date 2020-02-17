Каждому свое - после Пасхи алкоголь сменит «маркировку»

Эти образцы утвержден постановлением Кабинета Министров от 12.02.2020 № 74 «Некоторые вопросы маркировки алкогольных напитков», передает «Закон и Бизнес» .

Согласно документу, Государственная налоговая служба должна обеспечить изготовление и продажа с 25 апреля 2020 марок акцизного налога нового образца, а также прекратить с 1 мая 2020 продаже акцизных марок предыдущего образца. Кроме того, ГНС должен обеспечить возврат марок предыдущего образца до госпредприятия «Полиграфический комбинат« Украина »по изготовлению ценных бумаг» для дальнейшего уничтожения.