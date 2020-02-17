Главная Новости Власть Каждому свое - после Пасхи алкоголь сменит «маркировку»
17.02.2020  16:26   

Каждому свое - после Пасхи алкоголь сменит «маркировку»

В Украине вводятся новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства.


Новые образцы марок акцизного налога

Эти образцы утвержден постановлением Кабинета Министров от 12.02.2020 № 74 «Некоторые вопросы маркировки алкогольных напитков», передает «Закон и Бизнес» .

Согласно документу, Государственная налоговая служба должна обеспечить изготовление и продажа с 25 апреля 2020 марок акцизного налога нового образца, а также прекратить с 1 мая 2020 продаже акцизных марок предыдущего образца. Кроме того, ГНС должен обеспечить возврат марок предыдущего образца до госпредприятия «Полиграфический комбинат« Украина »по изготовлению ценных бумаг» для дальнейшего уничтожения.

В свою очередь, данному предприятию поручено обеспечить изготовление, бесплатный обмен и доставку продавцу марок до 31 августа 2020 марок нового образца в соответствии с количеством принятых для уничтожения марок предыдущего образца.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  марка, акциз, контроль, налоговая, мониторинг
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
29.01 Криминал и происшествия Прокуратура провела обыск в производстве алкоголя, которое «крышевалось» силовиками (ФОТО) 22.01 Общество Укрпочта сделала филателистам подарок к празднику 22.10 Экономика и промышленность С полок харьковских супермаркетов пропадут шампанское и коньяки
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 