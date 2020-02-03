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03.02.2020  17:31   

«єМалятко» незабаром з’явиться у центрах адмінуслуг Харкова

Бета-тестування проєкту «єМалятко» успішно завершилося минулого тижня у шести центрах надання адміністративних послуг Харкова.


//zn.ua

Про це повідомили сьогодні, 3 лютого, у Департаменті цифрової трансформації.

«Цього тижня Міністерство цифрової трансформації проводить реєстрацію усіх адміністраторів центрів надання адміністративних послуг на веб-порталі «Дія», і вже найближчим часом батьки новонароджених зможуть отримати цю послугу в будь-якому з 11-ти ЦНАП», - зазначили у департаменті.

На сьогоднішній день 10 сімей отримали за однією заявою до восьми послуг, а всі вісім послуг отримала багатодітна мати, яка народила шосту дитину.

Питання щодо проєкту «єМалятко» можна поставити за телефоном «гарячої лінії»: 080-030-43-04.

Нагадаємо, що сервіс «єМалятко» презентували 3 січня у Харківському міському перинатальному центрі.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ємалятко, харьков
 
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