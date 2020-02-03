03.02.2020 17:31

«єМалятко» незабаром з’явиться у центрах адмінуслуг Харкова

Бета-тестування проєкту «єМалятко» успішно завершилося минулого тижня у шести центрах надання адміністративних послуг Харкова.



//zn.ua

Про це повідомили сьогодні, 3 лютого, у Департаменті цифрової трансформації.

«Цього тижня Міністерство цифрової трансформації проводить реєстрацію усіх адміністраторів центрів надання адміністративних послуг на веб-порталі «Дія», і вже найближчим часом батьки новонароджених зможуть отримати цю послугу в будь-якому з 11-ти ЦНАП», - зазначили у департаменті.



На сьогоднішній день 10 сімей отримали за однією заявою до восьми послуг, а всі вісім послуг отримала багатодітна мати, яка народила шосту дитину.



Питання щодо проєкту «єМалятко» можна поставити за телефоном «гарячої лінії»: 080-030-43-04.



Нагадаємо, що сервіс «єМалятко» презентували 3 січня у Харківському міському перинатальному центрі.