29.01.2020 08:50

Геннадий Кернес дал интервью программе «Ходят слухи»

Харьковский городской голова рассказал об открытости, активности в соцсетях и о Харькове.



// izvestia.kharkov.ua

Ведущая Рамина написала Харьковскому городскому голове в Инстаграм, мэр ответил лично. Согласился на интервью. Потому, подчеркнул, принцип работы у него такой: быть ближе к людям, особенно к харьковчанам, которые вдохновляют его на работу.



Геннадий Кернес:

Харьковчане – это как национальность. У нас добрые, красивые и очень справедливые люди. Патриоты и страны и города. Соблюдают чистоту. Да вообще любят свой город.



Геннадий Кернес подчеркнул: он всегда доступен для общения. На выездах, на встречах, двери его кабинета всегда открыты для всех, кто желает сделать Харьков лучше.



Геннадий Кернес:

Я виду открытый образ жизни. У меня есть социальные сети, у меня много подписчиков. Я постоянно участвую в жизни города. Я постоянно что-то делаю. Считаю, что я правильно делаю, что возрождаю величие Харькова. Мы привили любовь к Харькову, патриотизм к Харькову. И я считаю, что все эти вопросы городской власти. Местной власти. Показать лицо людям, что у местной власти есть лицо. И члены моей команды все обязаны участвовать в процессе формирования нормального мнения, оценивания своей деятельности. Понимаете?!У нас есть ошибки, но мы их стараемся увидеть, исправить и услышать. Но у нас есть и победы и хорошие победы.



Для того, чтобы помогать как можно большему количеству, харьковчан, говорит Геннадий Кернес, давно уже направляет всю свою зарплату на социальную помощь.



Геннадий Кернес:

Я отказался от зарплаты мэра в пользу людей с ограниченными возможностями, на лекарство деньги. Вот всю зарплату свою , вот сколько здесь я работаю, я передаю официально по документам людям.



Львиная доля интервью касалась большой политики. В частности, журналистка интересовалась мнением Геннадия Кернеса относительно того, сможет ли Зеленский стать Президентом мира для Украины.



Геннадий Кернес:

Я бы хотел, чтобы так случилось. Я думаю, что многие, большинство граждан Украины верят в это. Но мы понимаем то, что это не так просто как можно сказать. Поэтому могу только сказать, что в Харькове поддерживают действия Президента, которые направлены на мир. Не на раскол, а на мир.



Не обошлось и без вопросов личного характера. Геннадия Кернеса спрашивали о жизни до и после покушения. Об отношениях с детьми и женой. Семья, подчеркнул мэр Харькова, для него сокровенное – поэтому без комментариев, а вот о себе – ответ короткий.



Геннадий Кернес:

Моя личная жизнь?! Город Харьков – это моя личная жизнь.



На десерт интервью для программы «Ходят слухи» – вопрос-подарок от мэра Харькова. Кто из подписчиков видеоканала ответит в комментариях, сколько у Геннадия Кернеса детей и внуков, получит персонально от мэра книгу о Первую столицу и футболку с изображением харьковского градоначальника с одним из его крылатых выражений.



Полная версия интервью Геннадия Кернеса в программе «Ходят слухи» с «появится в интернете в начале февраля.