28.01.2020 15:49

Ігор Терехов зустрівся з послом Франції

Надзвичайний і Повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен знаходиться з першим візитом у Харкові.



//city.kharkov.ua

Сьогодні, 28 січня, з ним зустрівся перший віце-мер Харкова Ігор Терехов, який представив місто. Як повідомив перший віце-мер, Харків займає лідируючі позиції в країні за рівнем комфорту життя. У місті реалізується безліч інфраструктурних проєктів, це центр машинобудування, де розвинені оборонна та космічна галузі. Харків - місто культури, де проводять різноманітні фестивалі та виставки, а також мегаполіс з потужним IT-середовищем.

«Ми маємо намір продовжити культурне співробітництво з Францією і побратимські відносини з містом Лілль, з яким нас пов'язує давня дружба», - сказав під час зустрічі перший віце-мер.

У свою чергу Етьєн де Понсен зазначив, що наступного місяця у Франції пройдуть місцеві вибори, і він обговорить з новим керівництвом міста Лілль питання подальшої співпраці з Харковом. Крім того, як зазначив посол, Франція і Харків могли б працювати разом у сферах освіти та житлово-комунального господарства.

«Харків - дуже велике і важливе місто, яке не стоїть на місці. Тут активно працюють Почесне консульство Франції і культурний центр «Альянс Франсез». Також ми обговорили з першим заступником міського голови сферу міського розвитку. Французькі підприємства зацікавлені в участі в міських проєктах, в тому числі в рамках концесії. Йдеться про водопостачання, поводження з відходами, енергію», - повідомив після зустрічі Етьєн де Понсен.

Ігор Терехов зазначив, що міська влада розгляне пропозиції французької сторони в області інфраструктури та комунального господарства.

«Домовилися, що коли ми отримаємо конкретні пропозиції за різними інфраструктурними проектами для «Водоканалу», «Теплових мереж» та інших підприємств - розглянемо їх і проведемо зустрічі з компаніями. Розмова була конструктивною. Також ми обговорили культурне співробітництво. Продовжимо добру традицію французьких фестивалів у місті, а наші творчі колективи їздитимуть зі своїми виступами до Франції. Ця культурна програма розрахована на довгі роки», - зазначив Ігор Терехов.

В ході свого візиту до Харкова посол Франції Етьєн де Понсен також відвідає IT-компанію, яка заснована французькими фахівцями і працює в місті.

Довідка. Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Франції від 24 липня 2019 року. До цього кілька років працював інспектором МЗС Франції, а до того - в Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції в Кенії і Болгарії.