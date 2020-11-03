Главная Новости Армия ВИДЕО: Крушение Ан-26: 3 ноября исполняется ровно 40 дней с момента трагедии, которая унесла 26 жизней (newsroom)
03.11.2020  13:31   

ВИДЕО: Крушение Ан-26: 3 ноября исполняется ровно 40 дней с момента трагедии, которая унесла 26 жизней (newsroom)

Мемориальный знак на территории музея Воздушных сил Украины в Виннице пополнился 26-ю фамилиями харьковских курсантов.


// newsroom

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВС Украины. 3 ноября исполняется ровно 40 дней с момента трагедии, которая унесла 26 жизней. В память о погибших летчиках и курсантах ХНУВС имени Кожедуба в Винницком музее высекли имена на стеле "Они не вернулись из полета".

Во время церемонии командующий Воздушных сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов отметил, что во время авиакрушения под Чугуевом Украина в одно мгновение потеряла профессионалов, которые защищали украинское небо и прославляли страну, государство же должно сделать выводы, чтобы повысить уровень исправности авиатехники и улучшить вооружение.

Напомним, музей Воздушных сил находится в Виннице. В прошлом году здесь открыли Зал боевой славы, посвященный участию военнослужащих Воздушных сил в Антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Там посетители могут узнать об истории сводного отряда ПС "Дикая утка" и прочитать о героических судьбах погибших летчиков. В честь авиаторов, погибших, выполняя свой долг, на территории музея установлен мемориальный знак "Они не вернулись из полета".

Источник:   NewsRoom
 Тэги:  катастрофа, самолет, харьков, ящик, расшифровка
 
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