28.10.2020 08:21

В Минобороны рассказали, как проходит осенний призыв в армию по регионам (Армия информ)

За неполный месяц призвано 40% от запланированного объема по Украине - в восточном регионе только 38%.



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По состоянию на 26 октября на срочную службу в армию призвали 5406 человек.

Из этого объема в Вооруженные силы Украины призвано 3959 лиц, в другие военные формирования - 1447 юношей.

По словам начальника отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призывом управления персонала штаба Командования сухопутных войск Дмитрия Вастьянова, призыв продолжается в соответствии с утвержденными планами. Вастьянов также напомнил, что во время весеннего призыва в связи с отсутствием транспортного сообщения юношей отправляли к учебным центрам преимущественно по территориальному принципу.

Призыв в армию начался 1 октября.

отметил исполняющий обязанности начальника отдела комплектования рядовым, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Дмитрий Вастьянов.

По его словам, призыв проходит согласно утвержденным планам отправок.

- Западный регион Украины на 42% выполнил план, северный - на 41%, южный на 39%, восточный - на 38%, - добавил офицер.

Во время весеннего призыва в этом году из-за отсутствия транспортного сообщения юношей отправляли в учебные центры преимущественно по территориальному принципу - когда призывники, например, с западного региона направлялись в учебные центры, расположенных в том же регионе.

- Сейчас транспортное сообщение в стране работает, поэтому мы придерживаемся утвержденных ранее планов и перераспределение молодого пополнения между учебными центрами пока не осуществляется, - отметил подполковник Дмитрий Вастьянов.