26.08.2020 10:37

Осенний призыв в Харькове снова будет бить общеукраинские рекорды

По осени, в текущем году, на срочную военную службу планируют отправить 1140 харьковских призывников - из Киева почти в два раза меньше.



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По результатам весенней призывной кампании 2020 года в Киеве было призвано 603 человека. Из них 600 отправлены в воинские части Вооруженных Сил Украины и другие военные формирования, а 3 гражданина отказались выполнять воинский долг. По плану в Харьковском регионе планироваолсь отправить на срочную военную службу 1350 призывников. Весенний военный призыв 2020 закончился 31 июля.

Таким образом, Харьковщина остается одним из самых больших «поставщиков» молодой крови в ВСУ и Нацгвардию.

Как сообщил военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин, осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря.

Обязательным прохождения службы является для людей в возрасте от 20 до 27 лет. 1,5 года служить призывники без высшего образования.

Год - имеющие академическую степень "магистр".

Об этом в ходе брифинга рассказали журналистам и общественности военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин и директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской областной госадминистрации Алексей Максимов.

- Призыв граждан будет проводиться в ходе стратегических командно-штабных учений подразделений территориальной обороны совместно с с командованием объединенных сил Вооруженных Сил Украины «Объединенные усилия - 2020», которые пройдут в Харьковской и других областях в конце сентября. С начала же года на Харьковщине проведены десятки различных мероприятий с целью укрепления территориальной обороны. Тысячи действующих воинов, военнообязанных и резервистов привлекались к этим мерам в текущем году. Таким образом, постепенно наша область и вся Украина наращивают свой оборонный потенциал, - отметил офицер Вооруженных Сил Украины.

Срочников отправляют служить в Вооруженные силы Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по вопросам транспорта. Вступать в ряды Вооруженных сил Украины по контракту можно в любое время.

По словам Калгушкина, с начала года изъявили желание служить по контракту более тысячи жителей региона. Более 60% - бывшие участники боевых действий на Донбассе.

«18% от общего количества - женщины, подписали контракт. В то же время средний показатель женщин, которые подписали контракт с ВСУ по Украине - 10% », - подчеркнул Калгушкин.

Также он добавил, что перед отправкой на службу всем должны делать тест на COVID-19.