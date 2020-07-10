10.07.2020 17:08

Харьковские спецназовцы преодолевали водные преграды на БТР )ФОТО)

Парк БТР-4Е в Национальной гвардии Украины постоянно растет, разработчики этого бронетранспортера продолжают работать над ним, постоянно совершенствуя.



Харьковские спецназовцы преодолевали водные преграды на БТР )ФОТО)



Гвардейцы перманентно тестируют эти образцы техники, испытывают их в жестких условиях, отрабатывая навыки экстремального вождения. Бойцы отдельного отряда специального назначения Восточного территориального управления провели занятия по преодолению водных преград.

Занятия прошли на территории вододрома на Харьковщине. Этот водоем прекрасно имитирует условия многочисленных небольших степных рек. Здесь нередко тренируются танкисты ВСУ. За процессом подготовки и переправы наблюдали представители конструкторского бюро имени Морозова и слушатели Национальной академии Национальной гвардии Украины. Суть процесса прокомментировал заместитель командира ОЗСП по технической части и вооружения подполковник Виктор Кашпур.

«Перед отдельным отрядом специального назначения может возникнуть необходимость преодоления водной преграды. Вопрос достаточно актуален, но такая задача при нормальных условиях требует определенной подготовки, которая начинается еще на суше. Для начала мы обеспечиваем герметичность корпуса БТР-4Е с помощью специальной замазки. После этого проводим первичное погружения для проверки упомянутой герметичности БТР. Только после этого мы преодолеваем водную преграду. Однако в боевых условиях, разумеется, эти этапы подготовки возможно проигнорировать. Понятно, что определенное количество воды попадет внутрь БТР, но мы имеем помпы, которые ее откачают. Плавучесть техники зависит не только от ее технических характеристик, но и от умений экипажа, ведь нужно знать массу нюансов. Также нужно понимать, что бронетранспортер не уедет из воды по склону, например больше сорока градусов, им нельзя преодолевать водные преграды при морозе больше минус пяти, болотистая местность тоже может стать ловушкой для боевой машины», - пояснил подполковник Виктор Кашпур.

Наши водители БТР имеют существенный объем практики преодоления водоемов. Теперь в таких занятия участвует большая численность боевых машин и экипажей. Они делают больше заплывов, а также тренируются осуществлять различные маневрирования.