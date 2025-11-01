    
Отримає вирок ділок, який протизаконно зайняв величезну земельну ділянку на Харківщині

Чим займався чоловік на захопленій землі та яку шкоду він завдав державі встановили правоохороці Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у с. Новоселівка Ізюмського району місцевий мешканець
  • нелегально зайняв земельну ділянку площею понад 80 га;
  • використовував її у власних цілях протягом травня-жовтня 2025 року; 
  • за допомогою найманої сільськогосподарської техніки обробляв землю і вирощував на ній соняшник, який у подальшому планував продавати;
  • жодних документів, що посвідчували б права на ділянку, обвинувачений не мав, а державна реєстрація на неї була відсутня;
  • державі завдано шкоду на суму майже 350 тис. гривень.
 
До суду скеровано обвинувальний акт. Завдяки втручанню прокуратури завдані збитки вже відшкодовано обвинуваченим у добровільному порядку.
 
Чоловіка судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.
 
