Отримає вирок ділок, який протизаконно зайняв величезну земельну ділянку на Харківщині

Чим займався чоловік на захопленій землі та яку шкоду він завдав державі встановили правоохороці Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у с. Новоселівка Ізюмського району місцевий мешканець

нелегально зайняв земельну ділянку площею понад 80 га;

використовував її у власних цілях протягом травня-жовтня 2025 року;

за допомогою найманої сільськогосподарської техніки обробляв землю і вирощував на ній соняшник, який у подальшому планував продавати;

жодних документів, що посвідчували б права на ділянку, обвинувачений не мав, а державна реєстрація на неї була відсутня;

державі завдано шкоду на суму майже 350 тис. гривень.

До суду скеровано обвинувальний акт. Завдяки втручанню прокуратури завдані збитки вже відшкодовано обвинуваченим у добровільному порядку.

Чоловіка судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.