01.11.2025  12:30   Дмитро Колонєй

У Харкові демонтують модульне містечко для ВПО

Міська влада Харкова допомагає біженцям з розселенням.


Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами заступника міського голови з питань доступності, ветеранської політики та ВПО Юрія Шпараги,Харківським обласним центром контролю та профілактики хвороб і Інститутом судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса було встановлено, що приміщення модульного містечка непридатні для проживання.
 
Виїхали вже 17 громадян. Серед них - багатодітна родина з сімома дітьми. За сприяння міської влади була досягнута домовленість про їхній переїзд до обраної ними громади.
 
Зараз у модульному містечку залишаються 15 осіб.
 
«Їм пропонують переселитися в один з гуртожитків для тимчасового перебування ВПО. У Харкові їх більше п'ятдесяти. Двоє вже переїхали туди. Ще двоє громадян, які проживають у модулях, є особами з інвалідністю та пересуваються на колісних кріслах. Для них ми підбираємо варіанти з більш інклюзивними умовами», - розповів Юрій Шпарага.
 
Також ухвалене рішення про припинення експлуатації модульного містечка з подальшим демонтажем. 
 
«Модульне містечко непридатне для проживання в ньому людей. Конструкції житлових блоків мають високий ступінь аварійності. Зокрема, там протікають покрівлі, відшаровуються стіни, повністю зруйнована підлога. Електропроводка теж аварійна, що може призвести до короткого замикання», - розповів директор КП «Харківспецбуд» Ігор Київський.
 
Підготовчі роботи до демонтажу модульного містечка вже почалися.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав,що на Харківщині розширили зону примусової евакуації.

 

