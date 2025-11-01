01.11.2025 12:30 Дмитро Колонєй

У Харкові демонтують модульне містечко для ВПО

Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами заступника міського голови з питань доступності, ветеранської політики та ВПО Юрія Шпараги,Харківським обласним центром контролю та профілактики хвороб і Інститутом судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса було встановлено, що приміщення модульного містечка непридатні для проживання.

Виїхали вже 17 громадян. Серед них - багатодітна родина з сімома дітьми. За сприяння міської влади була досягнута домовленість про їхній переїзд до обраної ними громади.

Зараз у модульному містечку залишаються 15 осіб.

«Їм пропонують переселитися в один з гуртожитків для тимчасового перебування ВПО. У Харкові їх більше п'ятдесяти. Двоє вже переїхали туди. Ще двоє громадян, які проживають у модулях, є особами з інвалідністю та пересуваються на колісних кріслах. Для них ми підбираємо варіанти з більш інклюзивними умовами», - розповів Юрій Шпарага.

Також ухвалене рішення про припинення експлуатації модульного містечка з подальшим демонтажем. «Модульне містечко непридатне для проживання в ньому людей. Конструкції житлових блоків мають високий ступінь аварійності. Зокрема, там протікають покрівлі, відшаровуються стіни, повністю зруйнована підлога. Електропроводка теж аварійна, що може призвести до короткого замикання», - розповів директор КП «Харківспецбуд» Ігор Київський. Підготовчі роботи до демонтажу модульного містечка вже почалися.

