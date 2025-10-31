31.10.2025 20:11 Дмитро Колонєй
У Харкові засуджено медсестру, яка вимагала хабар у сотні тисяч гривень
На чому намагалася збагатіти медикиня з'ясували правоохоронці Харкова.
, 41-річна медсестра з Полтавщини у лютому 2024 року
-
запропонувала своїй знайомій «допомогу» у оформленні фейкової інвалідності ІІ групи;
-
повідомляла їй що за послугу необхідно сплатити їй 200 тис. гривень, наголосивши, що у разі відмови зазначені документи «замовниця» отримати не зможе;
-
неодноразово телефонувала «клієнтці» та наполегливо переконувала переказати гроші на її банківську картку;
-
зазначила, що, крім основної суми, необхідно додатково сплатити 8 тис. грн за першочергові обстеження та аналізи;
-
жінка виконала цю вимогу та переказала вказану суму на банківську картку медсестри;
-
обвинувачена вирішувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження та стаціонарного лікування без їх фактичного проходження і перебування. У подальшому це дозволило б оформити інвалідність, отримувати державні гроші та інші «привілеї»;
-
фігурантці вдалося отримати ще 15 тис. гривень хабара.
Зловмисницю спіймали на гарячому - на початку квітня 2024 року у Харкові, коли вона отримувала другу частину суми у розмірі 185 тис. гривень.
Обвинувальний вирок - 3 роки 6 місяців загратами - ухвалено Новобаварським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.
