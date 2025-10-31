    
31.10.2025  20:11   Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено медсестру, яка вимагала хабар у сотні тисяч гривень

На чому намагалася збагатіти медикиня з'ясували правоохоронці Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 41-річна медсестра з Полтавщини у лютому 2024 року
 
  • запропонувала своїй знайомій «допомогу» у оформленні фейкової інвалідності ІІ групи;
  • повідомляла їй що за послугу необхідно сплатити їй 200 тис. гривень, наголосивши, що у разі відмови зазначені документи «замовниця» отримати не зможе;
  • неодноразово телефонувала «клієнтці» та наполегливо переконувала переказати гроші на її банківську картку;
  • зазначила, що, крім основної суми, необхідно додатково сплатити 8 тис. грн за першочергові обстеження та аналізи;
  • жінка виконала цю вимогу та переказала вказану суму на банківську картку медсестри;
  • обвинувачена вирішувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження та стаціонарного лікування без їх фактичного проходження і перебування. У подальшому це дозволило б оформити інвалідність, отримувати державні гроші та інші «привілеї»;
  • фігурантці вдалося отримати ще 15 тис. гривень хабара.
 
 
Зловмисницю спіймали на гарячому - на початку квітня 2024 року у Харкові, коли вона отримувала другу частину суми у розмірі 185 тис. гривень.
 
Обвинувальний вирок  - 3 роки 6 місяців загратами - ухвалено Новобаварським районним судом Харкова.  Триває строк на апеляційне оскарження.
 
