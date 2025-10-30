Агресивний водій у Харкові травмував поліцейського та втік із місця події

У Салтівському районі 38-річний водій відмовився пред’явити документи, поранив правоохоронця й намагався втекти на автомобілі. Слідчі повідомили йому про підозру.
Салтівському районі Харкова поліція затримала водія, який під час перевірки документів проявив агресію та намагався втекти. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
38-річного чоловіка зупинили за керування автомобілем із номерами, що не були зареєстровані на цей транспортний засіб. На законну вимогу поліцейських заглушити двигун і надати документи водій відповів конфліктом і відмовою виконувати інструкції.
Під час спроби виїхати з місця події чоловік рушив автомобілем, зачиняючи вікно. Поліцейський, який намагався зупинити його, отримав тілесні ушкодження — його протягнули по асфальту тілом та ногами.
Перевірка також показала, що водій перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.
За результатами інциденту слідчі Харківського районного управління поліції № 2 повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — умисне завдання працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
