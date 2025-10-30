    
30.10.2025  14:15   Віталій Хіневич

Мешканець Козачої Лопані постраждав від ворожого дрона

Сьогодні до Дергачівської центральної лікарні звернувся 59-річний мешканець Козачої Лопані, якого було поранено унаслідок влучання ворожого дрона.

 
Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
За словами чоловіка, російський FPV атакував його учора, 29 жовтня, коли він перебував на вулиці біля власного будинку. 
 
Від вибухової хвилі громадянин отримав струс головного мозку, рану голови і перелом ребер. У стані середньої важкості його було госпіталізовано.
 
«Вкотре наголошую на необхідності евакуації з прикордонних територій, адже перебувати там надзвичайно небезпечно.
 
Залишайте заявки на евакуацію за номерами 102, 112 або 0800339291», - сказав Вячеслав Задоренко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області під час російських атак поранено двох людей.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
