28.10.2025 21:34

На двох вулицях Харкова припинять рух тролейбусів

Коли та чому введуть обмеження пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



На двох вулицях Харкова припинять рух тролейбусів



Як повідомляє РЕДПОСТ , з 9:00 до 18:00 29 жовтня 2025 року буде припинений рух тролейбусів

на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, а також

на вул. Дерев'янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до Харківського шосе

Це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття на перехресті вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів.

Тролейбус №12 курсуватиме так:

розворотне коло «Вул. Рудика» - вул. Лісопарківська - вул. Вадима Манька - вул. Академіка Проскури - Харківське шосе - вул. Сумська - майдан Конституції;

Тролейбус №40 ходитиме таким маршрутом:

розворотне коло «Пр. Жуковського» - вул. Академіка Проскури - Харківське шосе - вул. Сумська - майдан Конституції.

Тимчасовий автобус їздитиме так:

пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - пр. Перемоги - пр. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - вул. Дерев’янка - вул. Сумська - Центральний парк.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram