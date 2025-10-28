    
28.10.2025  21:34   

На двох вулицях Харкова припинять рух тролейбусів

Коли та чому введуть обмеження пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Як повідомляє РЕДПОСТ, з 9:00 до 18:00 29 жовтня 2025 року буде припинений рух тролейбусів 
 
  • на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, а також 
  • на вул. Дерев'янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до Харківського шосе
 
Це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття на перехресті вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів.
 

Тролейбус №12 курсуватиме так:

  • розворотне коло «Вул. Рудика» - вул. Лісопарківська - вул. Вадима Манька - вул. Академіка Проскури - Харківське шосе - вул. Сумська - майдан Конституції;
 

Тролейбус №40 ходитиме таким маршрутом:

 
  • розворотне коло «Пр. Жуковського» - вул. Академіка Проскури - Харківське шосе - вул. Сумська - майдан Конституції.
  

Тимчасовий автобус їздитиме так:

  • пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - пр. Перемоги - пр. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - вул. Дерев’янка - вул. Сумська - Центральний парк.
