На двох вулицях Харкова припинять рух тролейбусів
Коли та чому введуть обмеження пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
, з 9:00 до 18:00 29 жовтня 2025 року буде припинений рух тролейбусів
на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, а також
на вул. Дерев'янка, на ділянці від вул. Станіслава Партали до Харківського шосе
Це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття на перехресті вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів.
Тролейбус №12 курсуватиме так:
розворотне коло «Вул. Рудика» - вул. Лісопарківська - вул. Вадима Манька - вул. Академіка Проскури - Харківське шосе - вул. Сумська - майдан Конституції;
Тролейбус №40 ходитиме таким маршрутом:
розворотне коло «Пр. Жуковського» - вул. Академіка Проскури - Харківське шосе - вул. Сумська - майдан Конституції.
Тимчасовий автобус їздитиме так:
пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - пр. Перемоги - пр. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - вул. Дерев’янка - вул. Сумська - Центральний парк.
