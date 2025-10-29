Прогноз погоди у Харкові на 29 жовтня

З ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.
