29.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 жовтня

З ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.

Народні прикмети

вранці мряка чи туман – зима прийде пізно, але триматиметься довго;

хмари низько пливуть по небу – варто чекати на похолодання;

яскраві зірки на нічному небі віщують гарну погоду;

якщо цього дня іде дощ, то скоро прийде зима;

сонячний і теплий день – до короткої зими;

сильний вітер вказує на заметільну та вітряну зиму;

ввечері зоряне небо – чекайте на холодну, але суху зиму.