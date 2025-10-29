    
29.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 жовтня

З ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 12° тепла.

Народні прикмети

  • вранці мряка чи туман – зима прийде пізно, але триматиметься довго;
  • хмари низько пливуть по небу – варто чекати на похолодання;
  • яскраві зірки на нічному небі віщують гарну погоду;
  • якщо цього дня іде дощ, то скоро прийде зима;
  • сонячний і теплий день – до короткої зими;
  • сильний вітер вказує на заметільну та вітряну зиму;
  • ввечері зоряне небо – чекайте на холодну, але суху зиму.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
