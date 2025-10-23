    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У якому стані постраждалі внаслідок ворожого удару по Харкову
23.10.2025  17:00   Дмитро Колонєй

У якому стані постраждалі внаслідок ворожого удару по Харкову

Оперативна ситуація по Харкову та області на 23 жовтня 2025 року від ХОВА

Стало відомо, у якому стані постраждалі внаслідок ворожого удару по дитсадку: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у лікарні залишаються троє постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на дитсадок у Холодногірському районі Харкова. Стан двох пацієнтів — середньої тяжкості, одна жінка — у важкому стані.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Ворог завдав удару по енергетичній системі у Лозівському районі, внаслідок чого 20 тисяч абонентів залишилися без світла.
 
В області застосовуються аварійні відключення електроенергії. Наразі знеструмлено 150 тисяч абонентів.
 
22 жовтня 2025 року з Куп’янського району евакуювали 66 людей, зокрема одну дитину.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер, 23 жовтня 2025 року, з 07:00 до 23:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 