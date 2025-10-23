23.10.2025 17:00 Дмитро Колонєй

У якому стані постраждалі внаслідок ворожого удару по Харкову

Оперативна ситуація по Харкову та області на 23 жовтня 2025 року від ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ , у лікарні залишаються троє постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на дитсадок у Холодногірському районі Харкова. Стан двох пацієнтів — середньої тяжкості, одна жінка — у важкому стані.

Ворог завдав удару по енергетичній системі у Лозівському районі, внаслідок чого 20 тисяч абонентів залишилися без світла.

В області застосовуються аварійні відключення електроенергії. Наразі знеструмлено 150 тисяч абонентів.

22 жовтня 2025 року з Куп’янського району евакуювали 66 людей, зокрема одну дитину.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у четвер, 23 жовтня 2025 року, з 07:00 до 23:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ).