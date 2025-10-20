    
На Південно-Слобожанському напрямку триває восьмий бій з ворогом за добу

Оперативна ситуація по Харківшині на 20 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.  
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. На даний час триває одне бойове зіткнення.
  • На Куп’янському напрямку тривають дві ворожі  атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та Богуславки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на фронт вирушило СТО на колесах – новий всюдихід у бригаді «Скіф» ремонтує автівки просто на передовій.

 
