20.10.2025 16:56 Дмитро Колонєй

На Південно-Слобожанському напрямку триває восьмий бій з ворогом за добу

Оперативна ситуація по Харківшині на 20 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. На даний час триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку тривають дві ворожі атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та Богуславки.

