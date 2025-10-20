    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Харківський тролейбус знова курсує за основним маршрутом
20.10.2025  16:34   Дмитро Колонєй

Харківський тролейбус знова курсує за основним маршрутом

Про відновлення звичайного маршруту електротранспорту поінформували у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


Харківський тролейбус знова курсує за основним маршрутом
Як повідомляє РЕДПОСТ, рух тролейбусу №6, який тимчасово змінив маршрут  через пошкодженням енергетичного обладнання та знеструмленням ділянки контактної мережі, відновлено за основним маршрутом.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через обстріл на Сумському напрямку затримуються харківські потяги.
