18.10.2025 18:20 Віталій Хіневич

Що спричиняє пошкодження кори дерев у парках Харкова

Американські жуки завдають шкоди деревам на вулицях і в парках українських міст.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посланням на Харківський Зоопарк.

В останні роки на вулицях і в парках українських міст можна помітити дивну картину: на деревах смужками здерта кора. Особливо це помітно на ясени, переважно не місцеві види, завезені з Америки, наприклад ясен пенсільванський.

Причиною ушкоджень стали американські жуки — вузькотілі смарагдові златки. Вони справді виблискують на сонці немов золото чи смарагди, але їхня краса обманлива. Личинки прокладають ходи під корою дерев і послаблюють ясени. В умовах Європи, де майже нема природних ворогів цих жуків, чисельність комах може швидко зростати, завдаючи серйозної шкоди деревам.

Проте на ситуацію впливають і дятли. Ці птахи полюють на личинок смарагдових златок, дістаючи їх із кори. Дятлів ще називають "лікарями дерев", проте їхнє "лікування" інколи завдає додаткової шкоди: вони знімають кору смужками, щоб дістатися жуків, що послаблює дерево ще більше. Якщо златок багато, надмірне видалення кори може призвести до загибелі ясена.

Цей випадок із американськими ясенами — не перший приклад чужорідних рослин та комах, які завдають шкоди місцевій екосистемі. Після Другої світової війни до Європи потрапив колорадський жук, що оселився на картоплі, також привезеній з Америки. Пізніше, вже в часи незалежної України, з Балкан "прийшла" каштанова мінуюча міль, яка пошкоджує листя кінських каштанів.

Сучасний підхід у озелененні відходить від завезених видів на користь місцевих рослин, добре адаптованих до місцевих комах. Це допомагає уникнути нових "чужорідних проблем" і зберегти здоров’я дерев у містах та парках.

