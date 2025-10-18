    
18.10.2025  17:20   Віталій Хіневич

У Харкові відбувся чемпіонат з кікбоксингу

Чемпіонат Харківської області з К-1 - одного з найпопулярніших видів кікбоксингу - пройшов у Харкові.


Змагання проводилися під патронатом міського голови Ігоря Терехова та зібрали понад 150 учасників з усієї області, передає РЕДПОСТ.
 
Під час відкриття чемпіонату мер відзначив, що такі події мають сьогодні особливе значення, адже спорт у Харкові живе й розвивається навіть під час війни.
 
«Сьогодні тут зібралося понад 150 учасників - і це велика подія для Харкова. Я вдячний кожному, хто бере участь у цих змаганнях, і окремо дякую тренерам, які готують наших спортсменів. Бажаю вам гарних поєдинків, чесної боротьби й досягнення своїх цілей! І, звісно, щоб наша команда гідно представила Харків на чемпіонаті України», - зазначив Ігор Терехов.
 
Переможці обласного чемпіонату представлятимуть Харківщину на всеукраїнських змаганнях з К-1, де змагатимуться за звання найсильніших у своїх вагових і вікових категоріях.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські спортсмени вибороли медалі на чемпіонаті України з українського рукопашу «Спас».
 
 
Тэги:  спорт, харків
