18.10.2025 17:20 Віталій Хіневич

У Харкові відбувся чемпіонат з кікбоксингу

Чемпіонат Харківської області з К-1 - одного з найпопулярніших видів кікбоксингу - пройшов у Харкові.



Змагання проводилися під патронатом міського голови Ігоря Терехова та зібрали понад 150 учасників з усієї області, передає РЕДПОСТ.

Під час відкриття чемпіонату мер відзначив, що такі події мають сьогодні особливе значення, адже спорт у Харкові живе й розвивається навіть під час війни.

«Сьогодні тут зібралося понад 150 учасників - і це велика подія для Харкова. Я вдячний кожному, хто бере участь у цих змаганнях, і окремо дякую тренерам, які готують наших спортсменів. Бажаю вам гарних поєдинків, чесної боротьби й досягнення своїх цілей! І, звісно, щоб наша команда гідно представила Харків на чемпіонаті України», - зазначив Ігор Терехов.

Переможці обласного чемпіонату представлятимуть Харківщину на всеукраїнських змаганнях з К-1, де змагатимуться за звання найсильніших у своїх вагових і вікових категоріях.

