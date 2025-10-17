    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони зупинили 13 ворожих штурмів на Харківщині й відбивають ще чотири
17.10.2025  16:05   Дмитро Колонєй

Сили оборони зупинили 13 ворожих штурмів на Харківщині й відбивають ще чотири

Оперативна ситуація по Харківщині на 17 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Обухівка, Колодязне. Ще три бойові зіткнення тривають дотепер.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Нагадаємо, ранше РЕДПОСТ писав, що на блокпостах Харкова гвардійські кінологи вилучили кулемет, автомати та майже 13 тисяч набоїв.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.10 ЖКГ У Харкові відновлюють постраждалий від обстрілів будинок 17.10 Надзвичайні події Викрадали та катували мирних громадян: СБУ повідомила про заочну підозру двом садистам з армії рф 17.10 Армія На блокпостах Харкова гвардійські кінологи вилучили кулемет, автомати та майже 13 тисяч набоїв (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 