17.10.2025 15:31 Дмитро Колонєй
У Харкові відновлюють постраждалий від обстрілів будинок
Як просуваються реомнні роботи розпвіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
у пошкодженому ворогом багатоквартирному житловому будинку на вул. Наталії Ужвій тривають ремонті роботи, харківські фахівці
відновили 1,2 тис. кв. м покрівлі,
встановили нові вікна у квартирах і місцях загального користування,
замінили інженерні мережі у підвалі та технічному приміщенні.
у двох підʼїздах повністю відновили зруйновані конструкції.
завершують робти у третьому підʼїзді.
утеплили та пофарбували 70% фасаду, а техповерх і підвал - повністю.
роблять будинок більш енергоощадним.
фарбують місця загального користування та
заміняють інженерні мережі у квартирах.
встановлять нові ліфти та
відремонтують вхідні групи.
