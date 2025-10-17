    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові відновлюють постраждалий від обстрілів будинок
17.10.2025  15:31   Дмитро Колонєй

У Харкові відновлюють постраждалий від обстрілів будинок

Як просуваються реомнні роботи розпвіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ у пошкодженому ворогом багатоквартирному житловому будинку на вул. Наталії Ужвій тривають ремонті роботи, харківські фахівці 
  • відновили 1,2 тис. кв. м покрівлі,
  • встановили нові вікна у квартирах і місцях загального користування,
  • замінили інженерні мережі у підвалі та технічному приміщенні.
  • у двох підʼїздах повністю відновили зруйновані конструкції.
  • завершують робти у третьому підʼїзді.
  • утеплили та пофарбували 70% фасаду, а техповерх і підвал - повністю.
  • роблять будинок більш енергоощадним.
  • фарбують місця загального користування та
  • заміняють інженерні мережі у квартирах.
  • встановлять нові ліфти та
  • відремонтують вхідні групи.
 
 
 
 
 
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про нові підмітально-прибиральні машини на службі місту.
 
Тэги:  ремонт, будинки, харків, обстріл, агрессия россии
