17.10.2025 14:00

Викрадали та катували мирних громадян: СБУ повідомила про заочну підозру двом садистам з армії рф

Служба безпеки України продовжує системно документувати воєнні злочини російських окупантів проти цивільного населення на тимчасово захоплених територіях нашої держави.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, слідчі СБУ встановили особи ще двох російських воєнних злочинців, причетних до катувань мирних мешканців під час тимчасової окупації частини Харківської області.

Йдеться про командира 27-ї механізованої бригади 1 танкової армії зс рф полковника Сергія Сафонова та його підлеглого - командира бойової машини цієї ж бригади Ахмеда Дудуєва.

Встановлено, що ці рашисти входили до складу окупаційного угруповання, яке у 2022 році захопило частину Ізюмського району Харківщини.

Задокументовано факти їхньої участі у каральних рейдах проти місцевого населення. Вони особисто викрадали та катували мирних громадян із особливою жорстокістю.

Зокрема, на початку травня 2022 року обидва озброєні фігуранти разом з іншими окупантами викрали 40-річного офіцера поліції, який перебував поблизу бомбосховища та готував дрова для опалення. У той момент поліцейський не перебував у складі збройних формувань України, не брав участі у бойових діях, був у цивільному одязі та без зброї, тобто належав до категорії цивільних осіб.

Без жодних пояснень вони зв’язали йому руки, натягли мішок на голову і відвезли до підвалу, де облаштували катівню.

Протягом дев’яти діб потерпілого утримували без води, їжі, медичної допомоги та доступу до туалету. Його щоденно били, катували електричним струмом, підвішували за шию мотузкою, зламали обидві кістки на руці та пошкодили барабанну перетинку.

Весь час російські кати намагалися отримати від чоловіка інформацію про місцезнаходження військовослужбовців ЗСУ та працівників правоохоронних органів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки вже повідомила одному з цих злочинців – Ахмеду Дудуєву – про заочну підозру за інший воєнний злочин: в травні 2022 року він розстріляв з автомата працівника паталогоанатомічного відділення Центральної міської лікарні м. Ізюм.

Тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування цих воєнних злочинців та притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

