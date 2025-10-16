    
16.10.2025  15:05   Віталій Хіневич

У Харківській області на території приватного домоволодіння сталася пожежа

16 жовтня о 1:13 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у м. Зміїв Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці та луганські рятувальники встановили, що горить господарча споруда на території приватного домоволодіння.
 
 
Пожежу на площі 50 кв м. ліквідовано о 02:50. Постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці.
 
Від ДСНС Луганщини на місці події працювало 5 чоловік особового складу із залученням 1 одиниці техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок російських обстрілів у чотирьох районах Харківщини зафіксовано дев’ять пожеж. 
 
