Правоохоронці вивезли з-під ворожих ударів стареньку мешканку Харківщини
Поліцейські «Білого янгола» продовжують евакуацію жителів Харківщини.
, правоохоронці допомгли евакуюватися мешканці з прифронтової території. 67-річна жінка тривалий час залишалася сама у селі, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами. Через похилий вік і фізичні вади вона не могла самостійно залишити небезпечне місце.
Після того, як її будинок було зруйновано внаслідок обстрілу, жінка звернулася на гарячу лінію з питань евакуації. «Будинок згорів, ночувала у сусідській хаті», - розповіла літня жінка поліцейським спецпідрозділу.
Поліцейські «Білого янгола» спланували маршрут та безпечно доставили її до умовно безпечної території, де вона отримає необхідну допомогу.
Поліцейські закликають мешканців прифронтових громад не зволікати з рішенням про евакуацію. У разі потреби звертайтеся за номерами:
102,
067 177 07 40,
095 285 70 12
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що окупанти атакували
Ізюмський і Куп’янський райони Харківщини безпілотниками різних типів. Внаслідок ударів постраждали двоє цивільних.
