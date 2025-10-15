15.10.2025 15:23 Дмитро Колонєй

Правоохоронці вивезли з-під ворожих ударів стареньку мешканку Харківщини

Поліцейські «Білого янгола» продовжують евакуацію жителів Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , правоохоронці допомгли евакуюватися мешканці з прифронтової території. 67-річна жінка тривалий час залишалася сама у селі, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами. Через похилий вік і фізичні вади вона не могла самостійно залишити небезпечне місце.

Після того, як її будинок було зруйновано внаслідок обстрілу, жінка звернулася на гарячу лінію з питань евакуації. «Будинок згорів, ночувала у сусідській хаті», - розповіла літня жінка поліцейським спецпідрозділу.

Поліцейські «Білого янгола» спланували маршрут та безпечно доставили її до умовно безпечної території, де вона отримає необхідну допомогу.

Поліцейські закликають мешканців прифронтових громад не зволікати з рішенням про евакуацію. У разі потреби звертайтеся за номерами:

102,

067 177 07 40,

095 285 70 12

