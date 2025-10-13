13.10.2025 20:30 Віталій Хіневич

Синоптики попереджають жителів Харківської області про похолодання

У найближчі дні на Харківщині очікується помітне зниження температури. Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту, які триматимуться кілька ночей поспіль.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У ніч на 14 жовтня у Харківській області буде від +1 до +6°, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…–3°.

Вдень температура підніметься до +7…+12°. Очікується хмарна погода з проясненнями, вранці та вдень можливий невеликий дощ.

15 жовтня характер погоди суттєво не зміниться. Вночі — без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, на ґрунті знову прогнозуються заморозки до –3°, вдень — +6…+11°.

16 жовтня у регіоні збережеться прохолодна осіння погода. Місцями невеликі опади. Уночі — +1…+6°, заморозки на поверхні ґрунту 0…–3°, вдень — +7…+12°.

