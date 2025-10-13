    
13.10.2025  19:55   Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Харків безперервно готується до зими

Комунальні та профільні служби Харкова безперервно готують місто до опалювального сезону.


Як розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю інформаційному агентству «РБК-Україна», нещодавно російський агресор знищив три трансформаторні підстанції, які давали світло в міські будинки, що стало серйозним ударом по енергетичних потужностях, передає РЕДПОСТ.
 
«Дивлячись на динаміку атак, ми припускаємо, що ця зима стане найважчою для Харкова від початку повномасштабної війни. Ми щодня і щоночі ремонтуємо все, що пошкоджене, перебуваємо буквально в режимі цілодобової готовності.
 
Енергетики «Харківобленерго» та комунальні служби працюють як одна команда - без вихідних, без перепочинку. Саме завдяки їхній злагодженій роботі місто продовжує жити», - підкреслив мер. 
 
За його словами, фахівці зосереджені на захисті основних обʼєктів критичної інфраструктури. Крім того, спільно з міжнародними партнерами триває реалізація проєкту «енергетичного острова», який дозволить Харкову виробляти власну теплову та електроенергію і швидко відновлюватися після ворожих атак.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відремонтували близько 90 домофонів.
 
