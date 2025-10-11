11.10.2025 17:09 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік підірвав гранату та вбив людину

На Харківщині поліцейські затримали зловмисника.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 10 жовтня 2025 року о 16:45 в одному зі складських приміщень в Лозовій між чоловіками виник конфлікт. Нетверезий 48-річний зловмисник дістав гранату , висмикнув чеку та кинув у напрямку 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. Після чого вона здетонувала.

Чоловіків було доставлено до Лозівської лікарні, неповнолітнього до лікарні в м. Харків. Але під час надання медичної допомоги 39-річний постраждалий помер.

За місцем мешкання зловмисника проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено гранату та запал до неї. Відкрито кримінальне провадження. Перевіряються мотиви злочину.

Зловмиснику оголошено підозру в умисному вбивстві, замаху на вбивство та незаконне поводження зі зброєю та відправли під вартою на 60 діб. Наразі він перебуває у лікарні під конвоєм.

