    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік підірвав гранату та вбив людину
11.10.2025  17:09   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік підірвав гранату та вбив людину

На Харківщині поліцейські затримали зловмисника.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 10 жовтня 2025 року о 16:45 в одному зі складських приміщень в Лозовій між чоловіками виник конфлікт. Нетверезий 48-річний зловмисник дістав гранату, висмикнув чеку та кинув у напрямку 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. Після чого вона здетонувала.
 
Чоловіків було доставлено до Лозівської лікарні, неповнолітнього до лікарні в м. Харків. Але під час надання медичної допомоги 39-річний постраждалий помер.
 
За місцем мешкання зловмисника проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено гранату та запал до неї. Відкрито кримінальне провадження. Перевіряються мотиви злочину.
 
Зловмиснику оголошено підозру в умисному вбивстві, замаху на вбивство та незаконне поводження зі зброєю та відправли під вартою на 60 діб. Наразі він перебуває у лікарні під конвоєм.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав, що у харківському гуртожитку чоловік вбив знайомого.
 
