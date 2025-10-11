11.10.2025 19:17

Я прошу, щоб прифронтові громади, зокрема Харків, отримували більше підтримки - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у заході Стратегічн діалог «Інвестування в людський капітал: дорожня мапа раннього відновлення Харківщини»

Як повідомляє РЕДПОСТ , у заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, керівництво області, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, міжнародні партнери, посли та ін.

Під час заходу Ігор Терехов підняв низку важливих для міста та прифронтових територій питань.

Так, він наголосив, що безпечні умови навчання мають бути створені не лише для школярів, а й для студентів. Тому необхідно забезпечити укриття в університетах і коледжах, аби відновити очне навчання й повернути молодь до Харкова.

«Я прошу, щоб прифронтові громади, зокрема Харків, отримували більше підтримки у збереженні кадрів, у підвищенні зарплат, у розвитку освітніх просторів. Бо без студентів Харків неможливо уявити», - наголосив мер.

Також очільник міста зазначив, що за час повномасштабної війни Харкову вдалося власними силами та за підтримки міжнародних партнерів відновити більшу частину пошкоджених ворогом медичних закладів, однак ресурси залишаються обмеженими.Тому Мер Харкова звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням приділити увагу Харкову та прифронтовим громадам, які потребують такої допомоги найбільше.

Фотогалерея