11.10.2025  16:22   Дмитро Колонєй

Необхідно забезпечити укриття в університетах і коледжах, аби відновити очне навчання й повернути молодь до Харкова - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до очільника Міносвіти під час заходу «Інвестування в людський капітал: дорожня карта раннього відновлення Харківщини».


У заході в Харкові «Інвестування в людський капітал: дорожня карта раннього відновлення Харківщини» взяли участь мер міста Ігор Терехов, керівництво області, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, міжнародні партнери, посли та ін., передає РЕДПОСТ.
 
Ігор Терехов наголосив, що безпечні умови навчання мають бути створені не лише для школярів, а й для студентів. Тому необхідно забезпечити укриття в університетах і коледжах, аби відновити очне навчання й повернути молодь до Харкова. 
 
Мер також звернувся до Оксена Лісового з проханням приділяти більше уваги прифронтовим громадам.
 
 
 
«Ми створили підземні школи й розробили проєкт першого підземного дитсадка. Університети також потребують облаштування укриттів, щоб студенти могли навчатися безпечно й поверталися до Харкова. Я прошу, щоб прифронтові громади, зокрема Харків, отримували більше підтримки у збереженні кадрів, у підвищенні зарплат, у розвитку освітніх просторів. Бо без студентів Харків неможливо уявити», - наголосив мер.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов запропонував створити стратегіний фонд під час зустрічі з представниками ЮНІСЕФ, посольств, дипломатичних місій та Європейського інвестиційного банку.
 
Тэги:  ігор терехов, подія, харків, освіта, укриття, виші, агрессия россии
