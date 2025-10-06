06.10.2025 16:21 Дмитро Колонєй

На Куп’янському напрямку Харківщини ЗСУ тривають два бої з окупантами

Оперативна ситуація по Харківщині на 6 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація:

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Петропавлівки й Богуславки. Два бойові зіткнення тривають.

