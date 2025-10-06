    
Главная Новини Харкова Армія На Куп’янському напрямку Харківщини ЗСУ тривають два бої з окупантами
06.10.2025  16:21   Дмитро Колонєй

На Куп’янському напрямку Харківщини ЗСУ тривають два бої з окупантами

Оперативна ситуація по Харківщині на 6 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Тривають два бої з окупантами на Куп’янському напрямку: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.
  • На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Петропавлівки й Богуславки. Два бойові зіткнення тривають.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу відбулося майже 40 боєзіткнень та де саме активізувався ворог.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
