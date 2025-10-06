На Куп’янському напрямку Харківщини ЗСУ тривають два бої з окупантами

Оперативна ситуація по Харківщині на 6 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу відбулося майже 40 боєзіткнень та де саме активізувався ворог.
День принесе нові ідеї та несподівані зустрічі. Зірки радять уникати конфліктів і зосередитися на справах, що приносять користь і задоволення.
Хмари вже з ранку вкриють небо, і переважно похмура погода триматиметься у Харкові до кінця дня.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
