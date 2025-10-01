01.10.2025 20:07 Дмитро Колонєй

На вулиці у Харкові автівка збила жінку

Стало відомо про аварію на Салтівці у Харкові.



Як повідомляє РЕДПОСТ, на Східінй Салтівці - аварія. Під час ДТП на вулиці Валентинівській збили жінку-пішохода. На час зйомки відер постраждала була жива. Правоохороцні з'ясовують обставини події.

