На вулиці у Харкові автівка збила жінку

Стало відомо про аварію на Салтівці у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Східінй Салтівці - аварія. Під час ДТП на вулиці Валентинівській збили жінку-пішохода. На час зйомки відер постраждала була жива. Правоохороцні з'ясовують обставини події.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталася смертельна ДТП.
