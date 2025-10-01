01.10.2025 19:39 Дмитро Колонєй

Загарбники вбили людину під час удару по Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 1 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру у прифронтових містах та селищах. Найважчими залишаються Куп’янський та Ізюмський напрямки.

Сьогодні вранці окупанти ударом FPV-дрону вбили чоловіка в Кіндрашівській громаді.

Темпи евакуації зросли. За добу евакуйовано 153 людини з Борівського та Куп’янського напрямків. Серед них – 26 дітей із Шевченківської громади.

У надважких умовах продовжуємо контролювати гуманітарну ситуацію на Куп’янському напрямку, де ворог знищив усю критичну інфраструктуру. Намагаємося відновлювати пошкоджене та доставляти гуманітарну допомогу.

Загалом на цьому напрямку ще перебуває близько 4400 людей, зокрема у м. Куп’янськ залишаються 758 жителів.

Об’єднані сили оборони роблять усе можливе, щоб зупинити ворога, який намагається прорватися до Куп’янська. Просувань противника там немає.

Підготовка до опалювального сезону триває за планом. Минулого тижня Уряд виділив 840 мільйонів гривень на захист енергооб’єктів Харківщини. Роботи виконуються максимально швидко, щоб область пройшла опалювальний сезон стабільно.

