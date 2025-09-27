27.09.2025 17:30

У Харкові відкрили лабораторію протезування та ортезування

Відкриття лабораторії протезування та ортезування на базі Університетської лікарні Харківського національного медичного університету відбулося сьогодні, 27 вересня.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, голова делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Хуан Педро Шерер, керівництво області, представники ХНМУ та ін.

Новостворений центр, оснащений сучасним обладнанням, забезпечуватиме повний цикл реабілітації та підготовку медичних фахівців.

За словами Віктора Ляшка, відкриття такої лабораторії саме на базі Університетської лікарні дуже важливе, оскільки вона поєднуватиме навчальний процес з єдиним комплексом надання допомоги та подальшим протезуванням і реабілітацією пацієнтів.

«В Україні зараз є велика кількість людей з ампутаціями серед військових і цивільних. А людей з фаховою підготовкою не вистачає. І це виклик для системи освіти. Маю надію, що ця лабораторія буде флагманом для Харківського регіону», - зазначив Віктор Ляшко.

У свою чергу Денис Улютін наголосив на готовності держави підтримувати такі проєкти.

«Якісний протез - це початок нового життя. Підготовка кваліфікованих спеціалістів на базі цієї лабораторії дозволить нам зробити значний крок у сфері медичної освіти. Профільні міністерства готові підхоплювати такі ідеї та продовжувати працювати в напрямку покращення моделі відновлення людей після ампутацій», - підкреслив Денис Улютін.

Зі свого боку міський голова Ігор Терехов подякував уряду, міжнародним партнерам і всім, хто сприяв створенню лабораторії протезування та ортезування. Він також наголосив на значущості відкриття закладу саме в Харкові.

«Насамперед це підтримка людей, які отримали поранення під час війни. Їм необхідно залишатися біля своїх родин, а не виїжджати кудись. Крім того, нам потрібно зберігати освітній потенціал у місті. Сьогодні ми зробили перший крок і далі продовжимо створювати реабілітаційні центри та інші заклади, щоб наші люди, незважаючи на війну, отримували всю необхідну допомогу», - підсумував мер.

