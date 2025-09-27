    
27.09.2025  16:30   Віталій Хіневич

Порушник комендантської години керував авто із водійським посвідченням, що мало ознаки підробки

26 вересня, близько 2-ї години ночі, на вулиці Мойсеївскій патрульні зупинили авто Ford за порушення комендантської години.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час спілкування з водієм поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували пройти відповідний огляд. Результат огляду склав 0.91 проміле алкоголю, що перевищило допустиму норму в понад 4 рази, з чим кермувальник погодився.
 
 
Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.
 
Також, чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі. 
 
Для встановлення всіх обставин поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали водія, який скоїв смертельну ДТП.
 
