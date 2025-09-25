25.09.2025 19:43 Дмитро Колонєй

В Україні спростили військовий облік

Запроваджено автоматичну постановку та зняття з військового обліку.



Як повідомляє РЕДПОСТ , Міноборони запровадило наступні нововведення.

1. Взяття на облік призовників.

Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити:

Дистанційно — через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста).

Особисто — прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.

Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

2. Автоматична постановка на облік.

Усі громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично. Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

3. Автоматичне зняття з обліку.

Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

«Автоматизація військового обліку — це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси — простими, зручними, прозорими для громадян», — зазначив Артем Романюков, керівник Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони України.