У Харкові ремонтують дахи будинків після обстрілів (фото)

У Харкові тривають поточні ремонти житлового фонду. Зокрема, працівники КП «Харківжитлобуд» відновлюють покрівлі будинків, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.



В одному з будинків у Слобідському районі дах зазнав руйнувань після ворожих ударів. Під час обстеження фахівці зафіксували серйозні тріщини й отвори в покрівлі. Наразі відбуваються роботи по заміні покрівлі.

Ремонтники повністю демонтують старе покриття й замінюють його сучасними матеріалами. Нова обрешітка з гідробар’єром, профлист і система водовідведення забезпечать надійний захист від опадів.

У 2025 році фахівці підприємства відремонтували жорсткі покрівлі на 29 адресах загальною площею майже 10 тисяч квадратних метрів. Ще на семи об’єктах роботи тривають. Також завершено ремонт м’яких покрівель у 44 будинках, і ще 12 перебувають у роботі.

Станом на 25 вересня персонал КП «Харківжитлобуд» виконав ремонти покрівель у понад 460 житлових будинках. Загальна площа відновленого покриття перевищує 13 тисяч квадратних метрів. Також комунальники полагодили понад кілометр водостічних труб.



