18.09.2025  21:00   Дмитро Колонєй

Правоохоронці виявили хащі нарковмісних рослин під Харковом (фото)

Як та де саме у передмісті Харкова вони були знайдені розповіли поліцейські.

Виявили плантації нарковмісних рослин у передмісті правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, чугуївські правоохоронці проводили обшук у домоволодінні 52-річного чоловіка, коли знайшли  та вилучили кущі рослин коноплі, кожна з яких від 2 метрів заввишки, які умисно вирощуваися: вздовж рядків було облаштоване штучне зрошення, а рослини ретельно оброблялися проти бур’янів. Всі речові докази направлені на експертне дослідження.
 
Виявили плантації нарковмісних рослин у передмісті правоохоронці: Новини Харкова
 
Відкрито кримінальне провадження про посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Триває досудове розслідування. Поліцейські нагодують, що вирощування нарковмісних рослин є правопорушенням, що тягне за собою кримінальну відповідальність.
 
Виявили плантації нарковмісних рослин у передмісті правоохоронці: Новини Харкова
 
Виявили плантації нарковмісних рослин у передмісті правоохоронці: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що отримають вирок у Харкові двоє поліцейських, які намагалися підставити колегу, використовуючи підситупну схему із наркотиками.  
 
