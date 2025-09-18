18.09.2025 21:00 Дмитро Колонєй

Правоохоронці виявили хащі нарковмісних рослин під Харковом (фото)

Як та де саме у передмісті Харкова вони були знайдені розповіли поліцейські.

Як повідомляє РЕДПОСТ , чугуївські правоохоронці проводили обшук у домоволодінні 52-річного чоловіка, коли знайшли та вилучили кущі рослин коноплі, кожна з яких від 2 метрів заввишки, які умисно вирощуваися: вздовж рядків було облаштоване штучне зрошення, а рослини ретельно оброблялися проти бур’янів. Всі речові докази направлені на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження про посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Триває досудове розслідування. Поліцейські нагодують, що вирощування нарковмісних рослин є правопорушенням, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

