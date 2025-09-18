Ремонтники Харкова виконали близько 1,2 тис. заявок містян (фото)

В этот день

Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки дарують енергію, рішучість і силу відстоювати власні інтереси. Щоб досягти успіху, важливо зосередитися на своїх цілях, а не на суперництві.

Прогноз погоди у Харкові на 18 вересня У Харкові весь день збережеться хмарність. Вранці йтиме сильний дощ, удень він стане слабшим і до вечора припиниться.