18.09.2025  20:21   

Ремонтники Харкова виконали близько 1,2 тис. заявок містян (фото)

Якими роботами та де саме займалися фахівці підприємства розповіли та показали у КСП «Харківміськліфт».

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади підприємства за тиждень
  • опрацювали близько 1,2 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.
  • відновили роботу 11 ліфтів та п’ять систем диспетчеризації
  • усували короткочасні  зупинки ліфтів і відключення світла,
  • проводили заміну кабін,
  • оновлювали внутрішньобудинкові електромережі тощо.
Роботи відбувалися на
  • вул. Нескорених,
  • вул. Петра Свинаренка,
  • пр. Аерокосмічному,
  • вул. Клочківській та ін.
